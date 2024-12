El estado de las reservas, madre de todas las batallas

Sin reservas, se recrudecerá el ajuste de Milei. Así lo vaticinó el economista José Castillo, quien detalló el estado de las reservas del Banco Central de la República Argentina y explicó el estado de situación del gobierno nacional de cara al 2025. “En reservas brutas, el BCRA tiene USD 23 mil millones que en realidad son – 11 mil millones, que son dólares prestados de devolución inmediata como el SWAP con China”, explicó.

En este contexto, el analista económico alertó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que “Argentina tiene una fragilidad extrema que está a tiro de cualquier corrida en el mundo”. Asimismo, detalló que el país debe pagar el próximo año un total de USD 19 mil millones “que hoy no tiene”, además de que “si se reactiva la actividad económica y crecen las importaciones, no van a tener cómo pagarle a los importadores”.

¿Cómo podría el gobierno solucionar este problema? Según Castillo, “Milei tiene que conseguir plata prestada en el cortísimo plazo”, pero, a diferencia de Mauricio Macri, “no la consigue”. “A nivel mundial, las reservas son, en promedio, el 14,7% del PBI de los países; en Argentina, en cambio, es apenas superior al 3%; para solucionar todos los problemas, necesitaríamos tener USD 100 mil millones”, agregó.