Brian Impellizzeri, pasión más allá del oro

El atleta rosarino se coronó campeón en los Juegos Paralímpicos de París 2024, luego de lograr una marca de 6,42 mts. en la final del salto en largo en la categoría T36. Desde entonces, se convirtió en un emblema del deporte argentino y busca seguir cosechando logros de cara a Los Ángeles 2028. Sin embargo, denuncia que sigue sin aparecer el apoyo económico: “a nivel deportivo, lo que es apoyo económico o privado como sponsors no cambió nada; nos damos el lujo de disfrutar porque esto lo hago por pasión”, sostuvo.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el campeón resaltó que “la medalla es algo material que refleja un resultado”, pero que el verdadero trabajo que hay detrás es lo que más lo enorgullece cuando se sube al podio. En este sentido, explicó que, apenas se bajó del podio, ya comenzó a planificar el nuevo ciclo olímpico: “este 2025 tenemos lo que es el Mundial en la India en agosto, septiembre, pero entre medio en el primer semestre tenemos algún que otro viaje o gira europea para seguir teniendo roce internacional”, agregó.

Impellizzeri también relató cómo fueron sus comienzos en el deporte, una grata coincidencia de la vida que le permitió coronarse en lo más alto del deporte: “fue una casualidad porque conocí a mi entrenador en un cumpleaños porque es el tío de un ex compañero de la secundaria; ahí me cruzó, notó mi discapacidad que es una hemiplejia del lado izquierdo y me invitó a entrenar; empezamos a ver resultados y que tenía potencial para desarrollarlo”.