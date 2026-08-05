Drogas y salud mental en la Argentina, un debate que atraviesa todas las clases sociales

El confuso episodio policial que involucró al exdiputado Facundo Moyano y a su pareja, Candela Arizaga, volvió a instalar en la agenda pública el debate sobre el consumo problemático de sustancias en el país. Aunque la Justicia todavía investiga lo ocurrido y restan conocerse las declaraciones de las partes involucradas, el caso funcionó como puntapié para abordar una problemática de fondo que rara vez ocupa espacio mediático fuera de estas coyunturas.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Dr. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, advirtió que en la Argentina existe una «doble vara» a la hora de hablar de consumo de drogas: mientras se estigmatiza a los sectores más vulnerables, se tiende a negar que la problemática también atraviesa a las clases media y alta. Para el especialista, esa mirada sesgada, sumada a la escasez de campañas de prevención y de políticas de reducción de riesgos y daños, deja desprotegidos a todos los sectores sociales por igual.

Trimboli, quien fue director nacional de investigación de SEDRONAR, señaló además que en los últimos años se cerraron dispositivos de asistencia en varias provincias y se redujeron los recursos destinados a la prevención de adicciones. El especialista remarcó que la Argentina no cuenta con estadísticas actualizadas sobre consumo y recordó que, según cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud, apenas una fracción minoritaria de quienes consumen sustancias desarrolla un consumo problemático.

Ante una consulta por un familiar con problemas de consumo, existen líneas gratuitas de orientación: la 141 de SEDRONAR (las 24 horas, en todo el país) y, en la Ciudad de Buenos Aires la 108 (opción 3).