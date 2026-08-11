Internacional

Colombia continúa en alerta tras el terremoto de 7,4

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad11 agosto, 2026
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia provocó graves daños en distintas regiones del país y dejó al menos 224 muertos y más de 570 heridos. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, mientras Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gabriel Mónaco, periodista argentino radicado en Medellín, relató la intensidad del sismo y aseguró que el movimiento se prolongó durante más de dos minutos. Mónaco contó que se encontraba en el piso 25 de un edificio de 31 pisos y que la estructura se movió con tanta fuerza que llegó a temer que se derrumbara. También destacó que las construcciones modernas de Medellín cumplen normas antisísmicas, a diferencia de varios de los edificios antiguos que resultaron afectados.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros, distintas ciudades enfrentan cortes de servicios, daños edilicios y dificultades en las comunicaciones. En Cali, además, la presión sobre los hospitales aumentó por la cantidad de heridos, mientras equipos de rescate provenientes de Bogotá y Medellín colaboran con las tareas de emergencia. El Gobierno argentino, por su parte, ofreció asistencia a Colombia ante la magnitud de la tragedia.

Escuchá la entrevista con Gabriel Mónaco en FRECUENCIA ZERO y compartí.
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