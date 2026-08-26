Internacional

Trump enfrenta desafíos internacionales antes de las elecciones

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad26 agosto, 2026
0 68 1 minuto de lectura

A pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump enfrenta distintos conflictos internacionales que pueden impactar en la situación económica y en el humor de sus votantes. Las tensiones con Irán, la guerra comercial con China y Canadá, y la crisis migratoria forman parte de un escenario que, según el analista internacional Tobías Belgrano, podría complicar al presidente estadounidense.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano sostuvo que “no es tanto la agenda internacional y el manejo de la agenda internacional» lo que complica a Trump, «sino cuestiones domésticas y cómo la agenda internacional afecta el metro cuadrado del votante norteamericano”. En ese sentido, advirtió que los aranceles pueden profundizar la inflación y cuestionó la estrategia de sanciones contra Irán: “A mi criterio es un error”, afirmó, al compararla con las medidas aplicadas contra Cuba y Rusia.

Belgrano también analizó la crisis migratoria en Europa y señaló que el caso de España expuso una “incapacidad de respuesta” del Estado frente a la llegada de migrantes. Sobre la situación en Ceuta y Melilla, consideró que pudo existir una combinación de factores y sostuvo que “puede haber sido que España habilitó esta flexibilidad migratoria y que eso se viralizó entre los marroquíes y el gobierno de Marruecos aprovechó la situación para presionar a España”.

Escuchá la entrevista con Tobías Belgrano en FRECUENCIA ZERO y compartí.
Etiquetas
Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad26 agosto, 2026
0 68 1 minuto de lectura
Photo of Nicolás Castillo Abad

Nicolás Castillo Abad

Publicaciones relacionadas

Terror en Champs Elysées

21 abril, 2017

«No queremos que caiga Maduro de un golpe»

2 mayo, 2017

Francia: el partido de Macron ganó la primera vuelta parlamentaria

12 junio, 2017

¿Uruguay es el país más progresista de la región?

20 octubre, 2012

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados Lucas Sebastian Daruich | Manuel Artigas 5952 1° piso CABA | 4682-3122 | diario@noticiariosur.com.ar | DNDA RL-2026-70033911-APN-DNDA#MJ
Botón volver arriba