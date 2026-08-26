Trump enfrenta desafíos internacionales antes de las elecciones

A pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump enfrenta distintos conflictos internacionales que pueden impactar en la situación económica y en el humor de sus votantes. Las tensiones con Irán, la guerra comercial con China y Canadá, y la crisis migratoria forman parte de un escenario que, según el analista internacional Tobías Belgrano, podría complicar al presidente estadounidense.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano sostuvo que “no es tanto la agenda internacional y el manejo de la agenda internacional» lo que complica a Trump, «sino cuestiones domésticas y cómo la agenda internacional afecta el metro cuadrado del votante norteamericano”. En ese sentido, advirtió que los aranceles pueden profundizar la inflación y cuestionó la estrategia de sanciones contra Irán: “A mi criterio es un error”, afirmó, al compararla con las medidas aplicadas contra Cuba y Rusia.

Belgrano también analizó la crisis migratoria en Europa y señaló que el caso de España expuso una “incapacidad de respuesta” del Estado frente a la llegada de migrantes. Sobre la situación en Ceuta y Melilla, consideró que pudo existir una combinación de factores y sostuvo que “puede haber sido que España habilitó esta flexibilidad migratoria y que eso se viralizó entre los marroquíes y el gobierno de Marruecos aprovechó la situación para presionar a España”.