El hospital ya juntó más de 100 plasmas. Sin embargo, continúan el llamado para ayudar a los pacientes más graves.El Comité de Ética en Investigación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (CEMIC) autorizó el uso de plasma de convalecientes sobre pacientes graves por el Coronavirus. Si bien se desconoce su efectividad hasta que se completen más estudios, este método se aplicó en otras enfermedades infecciosas, cuando no hay tratamientos o vacunas disponibles.

De esta manera, la institución convoca a las personas recuperados de Covid- 19 (entre 18 y 65 años, no estar embarazada en el caso de las mujeres), que tengan un hisopado negativo o haber pasado cuatro semanas de los síntomas. También, es necesario los análisis negativos en Hepatitis B y C, HIV, Brucelosis y Chagas. Hasta el momento, cuenta con más de 150 plasmas donados. No obstante, la inscripción continúa llamando al (011) 52991500 o escribiendo un mail a donacionplasmacemic@gmail.com.

«No genera daño a quien dona y dan un enorme beneficio a los pacientes que están cursando el Coronavirus y requieren de esos anticuerpos», afirmó el médico hematólogo del Cemic, Jorge Solimano. En esta sintonía, explicó que por ahora «no hubo ningún tratamiento para disminuir la carga viral a cero, excepto esto»; que logra disminuir la mortalidad y aminorar las infecciones. Además, comentó que su aplicación es para pacientes graves porque es un recurso escaso.

Si bien destacó el éxito de la campaña y la importancia de donar, Solimano afirmó que el «plasma que tiene anticuerpos es una herramienta más, pero de ningún modo es una terapia definitiva». Es que la aparición de la vacuna permitirá «hacernos inmunes o generar anticuerpos para combatir el virus».