Evitar o no la híper, esa es la cuestión

El economista José Castillo analizó el contexto económico tras el segundo debate presidencial, y sostuvo que “gane quien gane, la híper está latente”: “la diferencia es que Massa y Bullrich apuestan a que no suceda y a generar mecanismos de reconciliación o nuevos ajustes, pero el plan de Milei es directamente provocar la hiperinflación, que reviente todo y cuando ya no quede nada, presentar un programa de dolarización”, afirmó. En este sentido, el analista relató que “el viernes por la tarde hubo una reunión de la consultora Bull Market del padre de Ramiro Marra, donde plantearon que su escenario si gana Milei es provocar eso para que el peso se licúe y sea el primer paso para la dolarización. “A sus clientes les dijeron que se dolaricen urgentemente”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Castillo también profundizó sobre la “situación muy conflictiva” que enfrenta el gobierno argentino en torno a los vencimientos de deuda: “en octubre hay tres vencimientos que el FMI aceptó correr para después de la elección, los cuales podrían llegar a pasar utilizando los derechos especiales de giro, pero el 1 de noviembre venden USD 700 millones más que son intereses y ahí sí ya no podría pagarlos, tendrían que recurrir nuevamente a los chinos, la corporación andina de fomento, etc”. Por si fuera poco, resaltó que “es muy probable que el FMI no le dé a la Argentina los USD 3 mil millones que arregló para finales de noviembre” y que “quieran reunirse con el nuevo presidente para acordar un nuevo programa”.

El analista económico también se preguntó a cuánto estaría el dólar luego de los comicios: “es muy probable que, sin una hiperinflación, estemos con un dólar a $1500 cuanto más cerca estemos del cambio de gobierno; el dólar contado con liqui ya está hoy a $990 así que no es descabellado pensar esa cifra”. Además, explicó que el valor del dólar durante el Rodrigazo de 1975 ya llegó a $1500 y “fue el más alto de la serie” histórica de la Argentina.