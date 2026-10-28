Las protestas en Europa y su vínculo con la carrera por la IA

Las protestas que atraviesan distintos países europeos, con reclamos vinculados a la educación, la salud y los recortes presupuestarios, podrían tener una conexión con la expansión de la inteligencia artificial (IA). Según el analista internacional Tobías Belgrano, la creciente demanda de financiamiento de las empresas tecnológicas estadounidenses encarece el crédito internacional y dificulta que los Estados sostengan sus sistemas de bienestar.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tobías Belgrano, analista internacional desde Taiwán, explicó que las compañías de IA buscan cada vez más préstamos para acelerar su desarrollo y competir con China. Esta demanda presiona sobre las tasas de interés y complica el endeudamiento de países como Francia, cuya deuda equivale al 120% de su PBI. «La mayor parte de los créditos están compitiendo por los créditos con las empresas de inteligencia artificial», señaló, al describir el escenario que condiciona el financiamiento público.

En ese contexto, Belgrano sostuvo que los gobiernos europeos enfrentan mayores dificultades para sostener sus políticas sociales y deben evaluar nuevos endeudamientos o ajustes fiscales. «En ese ajuste de cuentas empieza a pasar lo que estamos viendo ahora», afirmó, en referencia a las protestas de sectores educativos, sanitarios y otros trabajadores contra los recortes y las condiciones laborales. Además, advirtió que la crisis energética en el estrecho de Ormuz eleva los costos de producción de la IA y profundiza la competencia por los recursos financieros internacionales.