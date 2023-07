La inflación de CABA bajó al 7,1% 

Según datos del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación en junio se contrajo respecto del mes de mayo, cuando la cifra fue del 7,5%. Sin embargo, el economista Guido Lapa expresó: “hay un dato preocupante que es el aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas que vienen subiendo por encima de la media, que es lo más tracciona la inflación de precios”. En ese sentido, agregó: “son las familias más vulnerables las que destinan mayor parte de sus ingresos a comer, por lo que son las más perjudicadas, además de que el salario mínimo cubre poco más de la mitad de la canasta de pobreza”.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, afirmó: “estamos en una situación que no se ve en la Argentina desde hace 30 años con la hiperinflación, y las perspectivas a futuro no son buenas”. El Banco Central publicó recientemente un relevamiento de consultoras del mercado y, según Lapa, “todas coinciden en que el 2024 será peor que este año” con una previsión del 171% de inflación.

En cuanto al acuerdo con el FMI, Lapa sostuvo que “si se veía la letra chica, era evidente que el acuerdo era inflacionario porque obligaba a aplicar tarifazos, a que aumenten los servicios públicos y a devaluar al ritmo de la inflación”. En ese sentido, defendió la necesidad de “recomponer los ingresos que no paran de caer” y resaltó un informe en el que los salarios reales formales “están ganando por debajo de lo que se ganaba en 2019”. “Si cayó la de los trabajadores formales, imaginemos los que están en negro, que se calcula que tuvieron una caída del poder de compra de entre el 15 y 20%”, agregó.