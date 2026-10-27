Lula ganó el balotaje, pero enfrentará cuatro años difíciles en Brasil

El presidente brasileño logró su cuarto mandato tras imponerse a Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta ajustada. El periodista Diego Queijo analizó las razones de la victoria y los desafíos políticos que tendrá el próximo gobierno.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Diego Queijo, periodista brasileño en Brasilia, sostuvo que el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva estuvo marcado por una amplia movilización social y el rechazo a la familia Bolsonaro. “Yo creo que fue una victoria del miedo”, afirmó, y explicó que una parte del electorado buscaba un cambio, pero no a cualquier costo. También señaló que los problemas de Jair Bolsonaro durante la pandemia y las investigaciones que involucran a Flávio incidieron en el resultado electoral.

Queijo advirtió que Lula tendrá dificultades para avanzar con su agenda debido a la composición del Congreso, donde el Partido Liberal se consolidó como una fuerza central. “Serán cuatro años muy difíciles para el Ejecutivo”, anticipó. Entre los principales desafíos, mencionó las reformas laborales y fiscales, además de la necesidad de mejorar la relación con el Legislativo. Sobre el vínculo con la Argentina, consideró que las tensiones entre Lula y Javier Milei no serán permanentes, porque ambos países “se necesitan mutuamente”.