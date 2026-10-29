Sociedad

Chaco enfrenta una emergencia hídrica con más de 2.000 evacuados

Photo of Nicolás Castillo Abad Nicolás Castillo Abad29 octubre, 2026
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Las inundaciones mantienen en alerta a la provincia del Chaco, donde la crecida de los ríos afecta a distintas localidades y obliga a numerosas familias a abandonar sus hogares.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el periodista chaqueño Enzo Ozuna describió la situación en la provincia y señaló que hasta el día anterior había 2.221 personas evacuadas, distribuidas en 589 familias. Puerto Vilelas, Barranqueras y Puerto Antequeras son algunas de las zonas más comprometidas por la crecida de los ríos Paraná, Bermejito y Paraguay. «El río es el que está comiendo la periferia de las ciudades», advirtió, al explicar que las inundaciones avanzan incluso sin lluvias intensas.

Frente a la emergencia, el Gobierno provincial dispuso módulos habitacionales con alimentos, atención sanitaria y asistencia social, mientras la comunidad impulsa colectas de ropa, pañales, artículos de limpieza y alimentos. Según Ozuna, «la sociedad en sí está trabajando para poder ayudar a esas familias que están siendo evacuadas». Además, indicó que las obras de limpieza de canales comenzaron hace dos meses y que la asistencia nacional se concretó solamente mediante la participación de las Fuerzas Armadas y Gendarmería.

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