El integrante de la Comuna 7, Julián Cappa, contó que las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) están totalmente colapsadas.

Tanto en el Hospital Álvarez, ubicado en Dr. Juan Felipe Aranguren 2701, como el Hospital Piñero, sito en Av. Varela 1301, hace más de 10 días que hay filas enormes a la intemperie e incluso en días con altas temperaturas han tenido que asistir a personas que sufrieron desmayos.

Además, Cappa cuenta que existen en la Comuna 7 dos dispositivos más totalmente colapsados, el Detectar de Tandil y Av. Varela, y el del Estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo. En este último van 250 personas por día, mientras que en el primero el horario de atención es muy acotado “según la página del Gobierno de la Ciudad la atención de 9 a 14 hs. pero en realidad todos saben que si vas después de la 11 ya no te atienden. Obviamente no es falta de voluntad del personal médico y no medico, sino que no con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay no dan a basto para más”, aseguró.



El comunero, reflexionó que para afrontar la situación, «el gobierno de la ciudad debería incorporar más enfermeros, más médicos, más promotores de la salud tanto en las UFUS, como en los Detectar para poder absorver la demanda que se está dando porque estamos ya en la segunda ola».