El barrio de Caballito es el único que integra la Comuna 6, en la misma se encuentra el Hospital Durand con su respectiva Unidad Febril Urgencia (UFU) y el operativo Detectar de la sede Comunal en Av. Patricias Argentinas 277.



Actualmente el Durand cuenta con su terapia intensiva con el 95% de ocupación y con filas largas de gente esperando ser testeada y muchas veces desde allí se derivan a persona con síntomas al Detectar porque no se da a vasto.



La integrante de la Junta Comuna 6, Agustina Quinteros, alertó “salvo que se tengan síntomas claros de Covid-19, no se acerquen a los hospitales” y aclaró que es lo que se aconseja porque están totalmente saturados los espacios de atención.



Es que muchas veces sucede es que las personas se presentan porque tuvieron algún con tacto con un caso positivo, pero “no llega ser estrecho porque no se alcanzaron los 15 minutos sin barbijo, de las dos partes, en un espacio cerrado”, ejemplificó la Quinteros.