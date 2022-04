Esta semana comenzaron las capacitaciones al cuerpo de notificadores oficiales, que dependen del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que serán los encargados de contactar a los potenciales integrantes de los Tribunales Populares.

La implementación del juicio por jurados se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires el pasado 30 de septiembre. La ley estableció la obligatoriedad de que sean juzgados por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima de ocho o más años de pena privativa de libertad.

En cuanto a los demás los delitos, el acusado y su defensor podrán solicitar ser juzgados por un tribunal de jurados. En el caso de que existan coimputados con solo la solicitud de uno de ellos en favor de esta modalidad automáticamente obliga a que el juicio se haga por jurados.

Los jurados para los juicios se sortean mediante los últimos tres números del documento. Todos aquellos DNIs que finalicen con esos tres números serán potenciales jurados. Luego se realiza una reducción de personas teniendo en cuenta los requisitos que debe cumplir el jurado de acuerdo con la ley.

Para ser integrante del jurado se requerirá: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 18 y 75 años de edad. Es necesario que se sepa leer, escribir, hablar y entender plenamente el idioma nacional; no haber cometido delitos; y tener domicilio conocido y una residencia inmediata no inferior a cuatro años en la CABA.

Gastón Blanchetiere, director de la Oficina de Juicios por Jurado del Consejo de la Magistratura, contó que para este 2022 el número sorteado es 605 y que todos los DNIs terminados en esos dígitos fueron seleccionados para ser jurados. Sin embargo, al aplicar la reducción de edad, se estima que son 1.800 las personas que puede ser jurados.

Luego habrá que ver cuantas personas más quedan afuera por la labor que ocupan. La ley contempla que quienes sean abogados, escribanos, procuradores matriculados y los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal. Tampoco podrán ser jurados quienes fueran imputados en causa penal dolosa, estén condenados y estén incluidos en el registro de alimentantes morosos.

Sin embargo, es posible que este año no se realicen juicios por jurado, dado que es un proceso que "va a llevar un tiempo". Para los juicios el jurado se integrará obligatoriamente con doce miembros titulares y, como mínimo, con dos suplentes.

Los jurados recibirán un certificado de asistencia para presentar en sus trabajos. Además, estpa contemplando que quienes sean desempleados perciban un bono retribución por el tiempo que le dediquen al juicio. Esto último está contemplado en la ley pero aún no hay un monto del bono. Por su parte desistan de participar no tendrán multa. "La idea es que la participación sea por voluntad propia", aseguró Blanchetiere en diálogo con FRECUENCIA ZERO.