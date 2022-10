Series que volvieron en Octubre

Paso el mes de Octubre y varias series de plataformas digitales estan de vuelta. Desde producciones animadas, terror y gangsters.

ABC trae de vuelta a Freddie Highmore con la sexta temporada de The Good Doctor (acá llega por Amazon Prime Video). En Netflix llega la segunda temporada de la serie animada Dead End: Paranormal Park. Y otras que vuelven con segunda temporada son Gangs of London a Starz Play y The White Lotus a HBO+. Finalmente, Star + estrena la nueva temporada de American Horror Story NY.

The Good Doctor Temporada 6 - 03 de Octubre ABC – Amazon Prime Video

La sexta temporada de The Good Doctor, que alcanzará su episodio 100 y estará dirigido por el creador de la serie David Shore, incorporará dos nuevos residentes al hospital: Danica 'Danni' Powell (Savannah Welch) y Daniel 'Danny' Perez (Brandon Larracuente), que estarán coordinados por Shaun. Otro atractivo de los nuevos episodios será el avance de la mencionada relación entre Shaun y Lea, ahora ya como matrimonio y con todo lo que ello conlleva.

Dead End: Paranormal Park Temporada 2 - 13 de Octubre - Netflix

La historia sigue las aventuras de dos adolescentes y un perro parlante que trabajan en una casa embrujada de un parque temático durante el verano. Mientras trabajan en la casa embrujada, el trío se enfrenta a demonios, fantasmas, magos, zombis, brujas y enamoramientos. Y podrían ser las personas adecuadas para salvar al mundo de un apocalipsis sobrenatural.

Gangs of London Temporada 2 20 de Octubre Starz Play

La historia sigue a Sean Wallace, un familiar de Finn Wallace, el mismo que durante 20 años fue el criminal más poderoso de Londres pero que ahora se encuentra muerto, por l oque Sean, con la ayuda de la familia, debe tomar el lugar de su padre para acabar con los rivales que se encuentran en el mundo del crimen internacional.

Sean Wallace encuentra de repente una vía de apoyo en Elliot Finch, un hombre que ha sido hasta la fecha un simple perdedor, pero que se verá transportado al mismo centro de la mayor organización criminal de la ciudad londinense.

American Horror Story NY 21 de Octubre star plus

American Horror Story: NYC, es la nueva entrega del show creado por Ryan Murphy que se desarrollará en la década de los 60 y de los 70 y para ello ha reunido a uno de los elencos más grandes que ha tenido el proyecto, por lo que algunos histriones que han aparecido en este proyecto desde que se creó en 2011, volverán una vez más.

Los co-creadores Ryan Murphy y Brad Falchuk escribieron esta temporada, que fue dirigida por John J. Gray y el eslogan oficial dice que “misteriosas muertes y desapariciones aumentan en la ciudad. Un médico hace un descubrimiento aterrador y un reportero local se convierte en el titular”.

The White Lotus Temporada 2 30 de Octubre HBO+

Retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.