El evento de Netflix TUDUM presenta avances de sus próximas peliculas y series

Netflix realizó el evento TUDUM, presentando series próximas a estrenar; también películas En Código de Barras anticipamos lo que se viene en la conocida plataforma.

Hace unos días se realizó el evento TUDUM, hablando sobre próximas películas como Heart of Stone y Rebel Moon. Como también varias series la esperada tercera temporada de The Witcher, las adaptaciones a live action de Avatar: The Last Airbender y One Piece. Sin olvidarnos de que en el 2024 llegará 3 Body Problem; la nueva serie de los creadores de Juego de Tronos.

One Piece – 31 de Agosto

One Piece narra la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, que inspirado por su amigo pirata Shanks, comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el Rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece dejado por el anterior rey de los piratas Gol D. Roger.

Rebel Moon – 25 de Diciembre

Cuando una colonia en los confines de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del tiránico Regente Balisarius, envían a una joven con un misterioso pasado a buscar guerreros de planetas vecinos para que les ayuden a plantar cara.

El problema de los 3 Cuerpos – Principios 2024

Una terrible decisión en la China de los 60 llega a través del tiempo y el espacio hasta un grupo de científicos del presente, quienes enfrentan la mayor amenaza para la humanidad.