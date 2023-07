Reunión con el FMI y datos de pobreza rumbo a las PASO

José Castillo se refirió a la actualidad económica del país, de cara a las Elecciones Primarias del próximo 13 de agosto. En primer lugar, se refirió al viaje de un equipo económico a Estados Unidos, encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein. El objetivo es destrabar los USD 4 mil millones que el FMI debía enviar a la Argentina para afrontar pagos, a los fines de evitar entrar en un “semi-default” con el Fondo y enfrentar un aumento del riesgo país. Según José Castillo, el acuerdo técnico podría alcanzarse al final de la semana para que luego el ministro de economía y pre candidato a la presidencia, Sergio Massa, viaje para reunirse con Kristalina Gueorguieva para dar “un cierre político”.

De esta forma, según Castillo, “el gobierno busca conseguir aire financiero para que no se dispare el tipo de cambio”. Ello se suma a los nuevos datos publicados por el INDEC, que confirman una pobreza por encima del 40%. “Eso significa que en un año hay casi 2 millones y medio más de pobres”, afirmó el especialista en diálogo con FRECUENCIA ZERO. Además, se refirió al aumento del empleo no registrado, lo que “reafirma una tendencia luego de la pandemia, en la que los puestos de trabajo en blanco no se recuperaron, pero sí el trabajo basura, en el que la gente cobra dos pesos por hacer tareas de muchas horas; esa es la principal fuente de crecimiento desde el 2021 hasta la fecha”.

En este contexto, el gobierno no logró alcanzar las metas del FMI por problemáticas tales como la sequía, pero sí llevó a cabo un ajuste del gasto social, que se redujo un 7% el año pasado. “Eso es visible porque se redujo la masa de jubilaciones y los gastos sociales, que subieron muy por debajo de la inflación, junto con la transferencia entre provincias y la obra pública, donde se puede generar empleo”, sostuvo Castillo. Por lo tanto, el experto afirmó: “el acuerdo con el FMI impide cualquier tipo de política de inclusión”.