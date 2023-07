El desafío de tomar un crédito hipotecario en la Argentina

Esta semana, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de “Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, que busca limitar las cuotas a deudores, además de establecer que las mismas no superen el 30% de sus ingresos, entre otras medidas. En cuanto a los créditos UVA, la Diputada de la Nación, Alicia Aparicio, presidenta de la Comisión de Finanzas, sostuvo: “este crédito tiene un vicio de origen porque, si bien las cuotas son bajas, en una economía inflacionaria los tomadores de créditos están en problemas”.

La legisladora nacional, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, dijo que, a pesar de que la morosidad es baja “eso no quiere decir que el problema no exista” y aseguró que “los deudores que tomaron crédito van a pagar siempre el índice más bajo”, ya que el proyecto procura que la cuota esté determinada por el coeficiente de variación salarial, en base al RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores), pero que si se supera a la inflación, se tomaría el valor más bajo. Asimismo, se prevé un seguro por despido, el cual pagaría por tres meses si el deudor se queda sin empleo.

Por otra parte, la diputada se refirió a la Ley de Alquileres, ya que en la última sesión el legislador Hernán Lombardi propuso un apartamiento de reglamento para derogarla. Sin embargo, la Cámara de Diputados resolvió sesionar el próximo 23 de agosto, luego de las PASO: “la posibilidad de ir a sesionar está, pero en la propuesta de la oposición no están los consensos necesarios; creemos que tiene que haber un equilibrio en la ley y que las familias tengan la certeza de que no van a tener que mudarse cada dos años”, expresó.