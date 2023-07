Del Gaiso contradijo a Lousteau sobre el soterramiento 

El legislador porteño por Vamos Juntos y actual reemplazante de Franco Rinaldi en la lista de Jorge Macri, cruzó a Martín Lousteau por el proyecto del viaducto, en apoyo a la iniciativa del ex intendente de Vicente López. “Lousteau dijo que era inviable y está demostrado que lo es, de hecho, equipos técnicos de Dietrich y Larreta ya habían trabajado en una propuesta superior y más económica que la que él planteó”, afirmó. En este sentido, Del Gaiso aseguró que el costo del viaducto Mitre fue de USD 12 millones por kilómetro, mientras que el soterramiento costaba USD 166 millones, además de la demora que podría padecer el transporte: “para el soterramiento tendrías un servicio parado por tres años, mientras que el viaducto es una solución más rápida que tardaría 2 años”.

En cuanto a la polémica desatada por los dichos de Franco Rinaldi, quien renunció a encabezar la lista de legisladores tras la publicación de frases discriminatorias en su programa de streaming, Del Gaiso expresó: “me parece que ahora que Franco renunció hay que dar vuelta la página y dejar de hablar de esta situación que fue muy lamentable, tanto para él como para los que vimos esos videos”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el candidato sostuvo: “hay que salir del barro, hubo entre 15 y 20 días de barro, y ahora hay que dedicarnos a las propuestas”.

Asimismo, se refirió a la problemática de los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y a la propuesta de Roberto García Moritán, quien plantea la posibilidad de una reforma de la Constitución para prohibirlos: “una reforma constitucional no va a suceder, y decir que vas a impedir las manifestaciones es falaz porque no podes tener 15 mil policías controlando una manifestación”. Al respecto, Del Gaiso sostuvo: “las manifestaciones son un mecanismo de extorsión para tener mayores planes a nivel nacional, entonces es un problema del gobierno nacional; desde la ciudad sí tenemos que ver el tema de que los chicos no estén en las manifestaciones y sí en el colegio, pero hay que evitar cualquier situación de violencia”.