Chiesa propone crear un Código de Trabajo en Ciudad

Juan Pablo Chiesa, precandidato a Jefe de Gobierno por Aptitud Renovadora, se refirió a la situación del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Especialista en trabajo y en políticas públicas de empleo, Chiesa propuso la creación de un código local para crear “un fuero en la ciudad y una ley que, a través de la legislatura, regule las relaciones laborales de los porteños”. De esta forma, la iniciativa prevé que se actualicen las leyes de trabajo, algunas de las cuales se encuentran vigentes desde 1974: “hay que subirnos al Siglo XXI, es un mito que la modernización y la automatización resta puestos de trabajo; ahora el trabajo vira a la calidad, los objetivos, a la contracción de la jornada de trabajo”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Chiesa también se refirió a la problemática de los piquetes: “hay que articular a la policía de la Ciudad, la Bonaerense y la Federal; no se puede coartar el derecho a reclamar, pero tampoco podes impedir la circulación”. Además, sostuvo: “debe haber un protocolo de circulación, si vienen a reclamar a la ciudad tiene que haber una arteria donde reclamar, tiene que estar la federal porque esto es una cuestión federal, pero tienen que dejar un acceso para que pasen los vehículos”. Al respecto, el fundador y presidente de Aptitud Renovadora dijo que tiene que haber “una intermediación prolija, que la ciudad no se anima a hacer porque el costo es alto”.

Por último, se refirió a la salud pública: “soy un obsesivo de los hospitales públicos, hay que hacer una fuerte inversión privada en estos lugares para que los porteños puedan elegir a dónde ir y que haya una atención de excelencia”. En este sentido, propuso que el gobierno ayude a las pymes con el pago de determinados impuestos, a cambio de que realicen inversiones en dicho sector estratégico. Asimismo, se mostró en contra de la postura de Roberto García Moritán de cobrarle a los intendentes del conurbano por la atención de los ciudadanos que no son de capital: “si bien para mí primero están los porteños, somos todos argentinos; no creo que gente de otras localidad tengan que pagar, es inviable”.