Massa anuncia nuevas medidas mientras espera un acuerdo con el FMI

El ministro de economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, anunciará la aplicación del Impuesto PAIS a las importaciones de bienes suntuosos, así como también el cobro anticipado de Ganancias para grandes empresas y un nuevo dólar agro para las economías regionales y la exportación de maíz, a una cotización de aproximadamente $350. José Castillo, analista económico, afirmó: “este es el tributo que le paga Massa al fondo; como candidato no puede decir que devalúa el dólar, pero sí puede decir que los artículos suntuosos pueden estar a un dólar más alto, es decir, van a especificar por producto, no es general”.

En este contexto, el gobierno nacional inició la cuenta regresiva para cerrar un acuerdo con el FMI, primero porque el organismo entra en vacaciones durante todo agosto y, además, porque el próximo 31 de julio debe pagar uno de sus vencimientos. En este sentido, Castillo, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, comentó que el pasado miércoles, el fondo publicó un informe que alertó al ejecutivo: “decía que Argentina tenía un dólar atrasado y que, por lo tanto, tendría que hacer una devaluación fuerte de casi el 30%, además de unificar los tipos de cambio, o sea, liberal el cepo”. El especialista aclaró que se trata de un reporte rutinario, pero que el directorio aprobó de todas maneras, por lo que “cayó como una bomba” y obligó a que Massa tuviera una conversación con Gueorguieva “en términos muy fuertes para avanzar en la negociación”.

Respecto de los anuncios que se esperan en Economía, José Castillo sostuvo que no cree que haya anuncio de un acuerdo con el FMI: “el fondo sigue pateando para adelante y sabe que si patea esto dos o tres días más, ya no llega a colocar el dinero que el gobierno necesita antes de las PASO”, expresó. “El gobierno no tiene un solo dólar partido al medio y va desnudo a enfrentar cualquier presión que haya de acá al 13 de agosto y lo que pase desde la nota del 13”, agregó Castillo. La única salida, según el analista, es pagar el vencimiento en yuanes, pero “el problema es que ya se gastaron los primeros USD 5 mil millones de los USD 19 mil millones que prestó China y habría que pedir permiso para seguir gastando el resto”, afirmó.