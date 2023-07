Batman vuelve a la carga con «Historias del Demonio»

Con el correr de los años, Ra’s al Ghul, el ecoterrorista inmortal fundador de la Liga de Asesinos, se estableció como uno de los adversarios más formidables de Batman. Junto a su maquiavélica hija Talia, la Cabeza del Demonio puso a prueba al Caballero Oscuro una y otra vez en su malévolo plan global para atraerlo hacia la oscuridad.

De la mano de Ovni Press, la pregunta es si Batman resistirá la voluntad de Ra’s al Ghul y los encantos de Talia, o se convertirá en el heredero del Demonio.

Por eso, el consagrado guionista de Batman Denny O’Neil se une a algunos de los dibujantes más conocidos (Neal Adams, Don Newton, Michael Golden, Irv Novick, Bob Brown y Dick Giordano) para una clásica historia de guerra, amor y traición: “Batman, historias del Demonio”.

«Es un clásico que no se había editado en la Argentina, se conseguía de España en otros formatos. Lo particular es que tenés todas las apariciones de Ra’s al Ghul. Es el pie a algo que queremos seguir editando», afirmó Nicolás Marcelli, coordinador General de OVNI Press y OVNI Manga. De hecho, comentó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que agregaron material respecto a lo trabajado previamente.