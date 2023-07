El Cine Teatro El Plata de Mataderos recibe a Campanita

El Circo de Campanita, se presentará con funciones el jueves 27 y el viernes 28 a las 14:30 horas, con entrada gratuita.

Camila Gonzalez, Campanita, contó en FRECUENCIA ZERO, cómo se desarrollarán las presentaciones de la payasa que no le teme al peligro y llena la pista con sus ocurrencias mientras transita por la alegría, el asombro y la sorpresa que se suceden, y hace reír hasta a quienes no quieren reírse.

Durante la función que tiene 50 minutos de duración, en el escenario de El Cine Teatro El Plata, habrá malabares, equilibrio y grandes destrezas.