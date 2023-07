El desafío de formar gobierno en España

El pasado domingo se llevaron a cabo las Elecciones Generales en el país ibérico. El Partido Popular (PP) resultó ser el más votado y obtuvo un total de 136 escaños en el parlamento; sin embargo, necesita 176 para tener mayoría y elegir a Alberto Núñez Feijóo como primer ministro. Por su parte, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, consiguió 122 legisladores y se enfrenta a la misma problemática. En concreto, ninguna de las dos fuerzas mayoritarias puede formar gobierno. Tobías Belgrano, analista internacional, expresó que, de todas formas, “el PSOE mejoró su posición”, en un contexto económico adverso: “España tuvo un 10% de inflación y cuenta con la tasa de desempleo más alta de Europa, con lo que Sánchez tampoco llegaba con posibilidades para ir por todo”, expresó.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, se refirió a la estrategia de Pedro Sánchez de adelantar los comicios, tras un resultado adverso en las Elecciones Autonómicas de mayo, donde el PP le arrebató al oficialismo 6 de las 10 comunidades que gobernaba desde 2019: “Sánchez decidió adelantar las elecciones para poder contener la hemorragia de votos y hacer un torniquete político, por eso decidió hacerlas en pleno verano y con 50° de calor para que menos gente pudiera acercarse a las urnas”. De este modo, sostuvo: “acá nos demostró que a veces, en un gobierno que no es presidencialista como el nuestro, el sistema político te permite resistir”.

En cuanto a VOX, el partido de ultraderecha que se convirtió en la tercera fuerza más votada con 33 escaños (19 menos de lo que consiguió en 2019), Belgrano afirmó que “retrocedió su peso electoral”, con lo que “el PP está en una situación delicada porque no le alcanza con aliarse con VOX, más ahora sabiendo que están en retroceso y que son la mancha venenosa”. Asimismo, el especialista explicó que “la campaña del PSOE tenía que ver con que no gane justamente VOX” y que Pedro Sánchez se benefició con la decisión de Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de no competir como candidata para el PP: “en el cierre de campaña con Feijóo, la gente pedía a Ayuso”, agregó.