La inflación en julio de CABA fue del 7,3%

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 7,3% y un acumulado de 117,9% en los últimos 12 meses. Según la Dirección de Estadística y Censos de Ciudad, las cifras son consecuencia del aumento de precios en rubros tales como restaurantes y hoteles (12,4%), recreación y cultura (11,5%) y educación (11%). Prendas de vestir y calzado fue la categoría de menor impacto inflacionario, con un 3,5%.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Juan Valerdi, economista, sostuvo que “la inflación es parecida a junio o mayo porque no hay razones que hagan que cambie sustancialmente; el gobierno no tiene fuerza para ir al choque con los formadores de precios abusivos”. Además, agregó que el próximo índice de inflación nacional “va a ser similar al de la Ciudad”: “no puede haber medidas de fondo en un marco electoral donde el gobierno está haciendo malabares para contener el dólar ilegal, imaginate con los monopolios y oligopolios”, agregó.

En cuanto a la situación del dólar, el economista explicó: “la cuestión electoral tiene que ver con este dólar ilegal que es muy fácil de mover y que es una herramienta de influencia psicológica masiva muy fuerte”. Además, detalló que “hace un año, cuando estaba Guzmán, el dólar estaba a $280, que es equivalente a los $600 de hoy; sin embargo, cuando sacaron a Batakis de Economía, el mercado subió el dólar ilegal a $350 que serían $750 de hoy”. En este sentido, afirmó: “si hoy los mercados financieros estuvieran ganando la batalla, el dólar estaría en $750 y no entre $590 y $600”.