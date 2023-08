La crisis mundial de granos podría afectar a la Argentina

En medio de la guerra de Ucrania, Rusia anunció hace unas semanas que abandonaba, de forma inmediata, el acuerdo de exportación de granos a través del Mar Negro, lo que implicaría una disparada en los precios internacionales. Tobías Belgrano, Lic. en Ciencia Política y especialista en política internacional, sostuvo que la Argentina podría verse afectada por este suceso: “el precio de los granos puede aumentar un 15%, lo que podría beneficiarnos, pero en medio de la devaluación del tipo de cambio, va a ser un incentivo para que los productores de alimentos exporten en vez de abastecer el mercado interno”, señaló.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, explicó que los precios de la comida podrían tener mayor presión inflacionaria, debido a que si a los productores “les conviene exportar porque reciben divisas, y en el mercado interno no reciben ganancias, siempre van a tener beneficios en enviar su producción al exterior”. En este sentido, agregó: “en este contexto de sensibilidad política, en un año electoral, los aumentos de precios no son un dato menor, sobre todo teniendo en cuenta los sectores carenciados”. El continente africano ya se está viendo afectado por la crisis, ya que “al no tener producción propia de alimentos, dependen de la importación, y cualquier cosa que dificulte su ingreso, impacta en la estabilidad política de estos países”.

Belgrano también se refirió a la dificultades judiciales que atraviesa Donald Trump en Estados Unidos y al conflicto político en Colombia, a raíz de las acusaciones de financiamiento narco en la campaña presidencial de Gustavo Petro: “su gobierno empezó con una lógica acuerdista, la paz era como una obsesión para él, pero esa etapa terminó muy rápido, no duró demasiado y también se repite lo que ocurre en otros gobiernos de izquierda de la región, que es la conflictividad interministerial”, afirmó.