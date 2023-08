La ausencia del Estado frente al crimen de Morena

La sociedad se estremeció con la noticia del asesinato de Morena Domínguez, de 11 años, tras haber sido asaltada por motochorros en el barrio de Villa Diamante, en la localidad de Lanús. La joven falleció en el Hospital Evita, producto de una hemorragia interna a partir de una lesión en el hígado, y en consecuencia, los precandidatos anunciaron el cese de sus campañas rumbo a las PASO del domingo. “Este acontecimiento es la expresión de un Estado que no está a la altura de los conflictos sociales con los que nos medimos hoy; el Estado está tomado por el internismo, la rosca política y judicial, mientras tanto la gente acumula bronca y está desguarnecida”, expresó Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, director de la revista Cuestiones Criminales y miembro de la Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de Quilmes.

El especialista, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo que “el delito no siempre es vivido de la misma manera”, ya que “los barrios asediados los experimentan de diferentes formas”: “o es vivido como una estrategia de supervivencia, o muchas veces es vivido como una estrategia de pertenencia, es decir, como un insumo moral que les permite a los jóvenes ganar la atención y el respeto de su grupo de pares; también puede ser simplemente por diversión, para remar el tiempo muerto”, afirmó. Rodríguez Alzueta también explicó que “detrás del delito también está el consumismo”, ya que “para poder existir” tienen que adquirir determinados elementos de consumo.

Asimismo, el experto arremetió contra el sistema penal: “no solo no resuelve, sino que es parte del problema”, aseguró. “La violencia con que se miden en los barrios es consecuencia de la intervención del sistema penal, integrado por la policía y el poder judicial, ya que cuando un jóven sabe que tiene muchas chances de pasar por la cárcel, convierte la fatalidad en una expectativa, y la prisión se convierte para muchos jóvenes en la oportunidad de acumular capital simbólico”, agregó. En este sentido, el abogado manifestó: “el encarcelamiento en la Argentina no deja de aumentar desde la década del 90 y no dejamos de estar inseguros; hoy no sabes si el problema de la delincuencia es por salud, justicia o trabajo, porque no se pueden abordar la problemática por andariveles distintos; hay que tener mesas de trabajo para poder intervenir entre todas las áreas”.