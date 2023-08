Massa presentó medidas para enfrentar la inflación

El ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, presentó en redes sociales una serie de medidas orientadas a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, beneficiarios de planes sociales, el agro y las exportaciones. “Es como si te robo un auto y ahora me das las gracias porque te devuelvo una cubierta”, expresó José Castillo, analista económico, quien afirmó que el gobierno “intenta esconder el feroz ajuste y pulverización de los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, a partir de la devaluación del 22% posterior a las PASO”.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el economista sostuvo que el conjunto de los anuncios acumulan entre $400 y $500 mil millones de pesos, “que es lo único que puede gastar el gobierno en el marco del mayor ajuste que obliga el fondo”. Puntualmente, en cuanto a las medidas orientadas a los trabajadores registrados, aseguró: “es una suma fija de $30 mil que se paga dos veces y después nunca más, no se toma en cuenta para el aguinaldo y es a cuenta de las paritarias, así que los que están recomponiendo un poco el salario ahora van a absorber esa suma”. Asimismo, respecto de los monotributistas, explicó que el componente tributario que no se cobrará por seis meses, representa tan solo $500: “no les alcanza para comprarse dos alfajores”, agregó.

Sin embargo, Castillo destacó que “hay 4 o 5 medidas donde sí ponen plata para los grandes empresarios” como “la baja de retenciones para determinados productos de exportación agrícola, que venían pidiendo empresarios del sector, y acceso a dólares para sojeros”. Además, se refirió al proyecto de Presupuesto 2024, que el gobierno debería presentar en septiembre: “apuestan a presentar un presupuesto con déficit fiscal cero, lo mismo que exigen Juntos por el Cambio y Milei”.