Argentina en los BRICS

La semana pasada, el gobierno nacional anunció el ingreso de la República Argentina a los BRICS, encabezados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La decisión geopolítica fue repudiada por la oposición; sin embargo, Sergio Massa, ministro de economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, viajó a Brasil para reforzar lazos diplomáticos con los vecinos sudamericanos. “Brasil es nuestro principal socio comercial y China, uno de los principales compradores de alimentos, además del principal inversor en infraestructura en América Latina”, detalló el economista Damián González Farah, quien objetó los dichos de Milei: “lo plantea de forma sesgada, extremista, y en estos términos, Bullrich manifiesta lo mismo, pero porque compite por una porción de su electorado”, agregó.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el especialista explicó que los BRICS “representan más del 26% del PBI global y su banco significa una oportunidad de financiamiento para un gobierno necesitado de divisas, además de que China tiene la estrategia de que se deje de utilizar masivamente el dólar y se impulse la utilización de yuanes”. No obstante, expresó que “para la política hoy depende de qué lado estás, y es obvio que del lado de Milei y Bullrich pongan pruritos, pero por una cuestión electoral; están deseosos de buscar el voto local y es probable que pasada la elección reconsideren su opinión”. En este sentido, González Farah sostuvo que “si los chicos en edad escolar de China desean tomar dos vasos de leche en lugar de uno, eso implicaría que toda la producción láctea de la Argentina se multiplique por cien, lo que sería una gran oportunidad”.

El economista también subrayó que “se deberá leer la letra chica y ver qué condiciones ponen los BRICS, ya que no sólo está en disputa lo comercial o financiero, sino también la soberanía alimentaria”: “esto no es una disputa solamente en términos comerciales o financieros, sino la OTAN vs. los BRICS y entran en juego cuestiones como la problemática alimentaria, ya que Ucrania es un gran proveedor de alimentos en el mundo y un jugador importante en el mercado, pero que en este momento se encuentra en guerra”. En concreto, la Argentina se sumará al nuevo bloque a partir del 1 de enero de 2024, pero dependerá en gran medida de quién resulte electo en las próximas elecciones presidenciales.