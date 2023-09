Diputados dio media sanción a la reforma de Ganancias

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias, impulsada por Sergio Massa. La iniciativa propone eliminar la cuarta categoría del impuesto y habilitar que paguen solamente aquellos trabajadores que perciban ingresos superiores a 15 salarios mínimos, el equivalente a $1.770.000. El proyecto se aprobó con 135 votos afirmativos y 103 negativos, pertenecientes al interbloque de Juntos por el Cambio. Ahora su tratamiento continúa en el Senado de la Nación.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el Diputado de la Nación por Córdoba y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Hugo Romero, defendió la decisión de la oposición de no apoyar la modificación: “el problema es que en esta Argentina de los extremos, en vez de buscar soluciones a este problemas subiendo las escalas, nos pasamos al otro extremo; no hay un punto intermedio en una Argentina que no tiene recursos, que gasta más de lo que le ingresa y el nivel de inflación pega en el poder adquisitivo de la gente”. Asimismo, el representante de la UCR agregó: “más allá del posicionamiento político, si hay una responsabilidad que tenemos que tener; si bajo un impuesto en un país sin recursos, en crisis económica, y no digo de dónde voy a sacar los recursos, es emisión monetaria y sabemos que eso se convierte en inflación”.

Romero también se refirió a la polémica desatada por los diputados radicales, que responden a Martín Lousteau, y que dieron quórum para habilitar la sesión especial: “el quórum ya estaba dado básicamente por Milei y partidos que son vecinalistas o del interior del país; si los diputados de Evolución Radical no hubiesen participado, el quórum igualmente estaba dado”. Por otro lado, se mostró a favor de la devolución del IVA a monotributistas y autónomos: “sí es una política redistributiva porque los sectores más vulnerables son los que más gastan en alimentos; puedo tener un gasto, pero tengo redistribución de ingresos; no estoy en contra y soy autor de varios proyectos de este tipo”.