Mirar historias de Instagram sin ser detectado

El especialista en tecnología, Federico “Galantech”, dio consejos para espiar historias de Instagram sin ser vistos. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el experto recomendó diferentes aplicaciones, además referirse a apps de citas premium y tips para mejorar la seguridad y privacidad de las redes sociales.

“Para ver historias de Instagram sin ser detectado tenes que descargar una extensión de Google que se llama Stories App for Instagram, la cual te permitirá no quedar registrado, además podes guardar las historias y verlas después de su vencimiento; existen aplicaciones tales como Story Saver para Android y Story Reporter for Instagram para IOS”, explicó Galantech.

Asimismo, comentó que muchos usuarios miran las historias y luego bloquean a dicho usuario para que la aplicación no los muestre. Sin embargo, los dueños de cuentas de negocios pueden acceder a la información de todas formas. Además, se puede espiar un fragmento de la publicación manteniendo el dedo presionado sobre la pantalla y deslizando suavemente hacia la izquierda o derecha. Cabe destacar que todo tip vale para cuentas públicas.