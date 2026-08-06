Cómo gestionar una pyme más allá del contexto

El escenario económico argentino cambió en los últimos meses, con una inflación más moderada, un consumo que todavía no termina de recuperarse y mayores dificultades para acceder al financiamiento. Sin embargo, para las PyMEs el desafío sigue siendo el mismo: sostener una gestión eficiente. Gisela Larzabal, directora de ECREAT y especialista en dirección económico-financiera para PyMEs, sostuvo que el contexto puede modificarse, pero los principios de administración permanecen.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Gisela Larzabal explicó que hoy las empresas deben monitorear de forma permanente variables como la rentabilidad, la liquidez, el beneficio y el propósito del negocio. Según señaló, el cambio de escenario exige vender mejor y no solamente vender más, ya que el consumidor es más selectivo y obliga a ofrecer un diferencial de valor. Además, remarcó que «la macro condiciona el contexto, pero hay que gestionar las empresas de todas formas. Nuestra empresa va a estar bien si se sabe gestionarla. La macro explica el contexto, la gestión explica los resultados», agregó.

La especialista también destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para optimizar procesos, ordenar información y acelerar la toma de decisiones, aunque advirtió que la estrategia seguirá dependiendo del criterio del empresario. En ese sentido, insistió en que las PyMEs deben enfocarse en revisar costos, mejorar sus procesos comerciales y convertir las ventas en liquidez, ya que una buena gestión es la que permite atravesar con éxito cualquier contexto económico.