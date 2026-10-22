Italia, entre la tensión social y la salud del papa León XIV

La tensión social en Italia creció tras los disturbios registrados en varias ciudades, mientras el gobierno de Giorgia Meloni avanzó con nuevas medidas contra las protestas violentas. En paralelo, la salud del papa León XIV generó expectativas por su viaje a la Argentina.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Guido Gazzoli, periodista desde Italia, describió un clima de “muchísima bronca” ante la situación económica y las medidas del gobierno. Según explicó, los incidentes se extendieron por Milán, Bolonia y Turín, en un contexto de fuerte presencia policial y preocupación por la participación de menores en los disturbios. Además, señaló que las protestas también están influidas por lo que ocurre en Francia y cuestionó el deterioro de las condiciones sociales, con recortes en jubilaciones y aportes a la sanidad pública.

Por otra parte, Gazzoli aseguró que el viaje del papa León XIV a la Argentina nunca estuvo en duda, pese a las preocupaciones por su estado de salud. Según contó, el resultado de una biopsia pulmonar descartó la presencia de células cancerígenas, lo que reforzó las expectativas sobre la gira. El periodista indicó que la única actividad que había generado dudas era la visita a Cusco, en Perú, por la altura. Sin embargo, sostuvo que el Vaticano continuaba coordinando el itinerario con los gobiernos involucrados.