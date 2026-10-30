León XIV llegará a la Argentina con el recuerdo de Francisco

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina también estará atravesada por el legado de Francisco, quien falleció sin poder concretar su deseo de regresar al país. El periodista especializado en el Vaticano, Tito Garabal, destacó que el actual pontífice conoce la realidad argentina y recordó que su predecesor tenía previsto viajar durante marzo o abril de 2025. Sin embargo, una enfermedad en enero de ese año frustró los preparativos.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Tito Garabal explicó que Francisco había manifestado su intención de que el viaje a la Argentina fuera el último de su pontificado. «Ciertamente él quería venir, y yo creo que realmente León XIV lo sabía esto», señaló. En ese sentido, recordó que el actual Papa había anunciado que uno de sus primeros viajes sería a Uruguay y Argentina. Además, confirmó que durante la visita habrá un homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, aunque consideró que también hubiera sido significativo incluir un recorrido por el barrio de Flores.

Garabal sostuvo que León XIV conoce las particularidades del país, tanto por sus anteriores visitas como por el vínculo frecuente que mantuvo con Francisco cuando se desempeñaba como prefecto del Dicasterio para el Clero. Por otra parte, destacó que la agenda tendrá uno de sus momentos centrales el lunes 9 de noviembre, con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, prevista para las 11.30. Según la organización, los ingresos se habilitarán desde la medianoche y habrá un importante operativo para recibir a los asistentes.

Para el periodista, más allá de las actividades previstas, la llegada del pontífice representa una oportunidad para recuperar el mensaje de Francisco y profundizar el vínculo entre la Iglesia y la sociedad argentina.