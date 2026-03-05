Mataderos recuerda a Wanda Taddei con un mural contra los femicidios

La comunidad de Mataderos inaugurará este viernes un mural en homenaje a Wanda Taddei y a todas las víctimas de femicidio, al cumplirse 16 años de su muerte. La actividad, impulsada por sus padres y acompañada por el Centro de Comerciantes de Alberdi y diversas organizaciones sociales, se realizará a las 18.30 en la esquina de Avenida Directorio y Araujo. El homenaje busca mantener viva la memoria de la joven asesinada en 2010 y reforzar el reclamo colectivo contra la violencia de género en un contexto que, según advierten los organizadores, sigue registrando altos niveles de femicidios en el país.

En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Jorge Taddei sostuvo que la iniciativa forma parte de una militancia sostenida por su familia desde la condena de Eduardo Vázquez, responsable del femicidio. Según explicó, el mural no solo recuerda a su hija sino que busca representar a todas las mujeres víctimas de violencia extrema. “El femicidio es la última expresión de la violencia hacia la mujer”, afirmó, y remarcó que se trata de un problema cultural que atraviesa a toda la sociedad, sin distinción política, religiosa o social. En ese marco, destacó que durante años recorrieron distintas provincias y escuelas para concientizar sobre la problemática y promover la prevención desde la educación.

Taddei también expresó su preocupación por la posibilidad de que Vázquez acceda a salidas transitorias y cuestionó el actual sistema legal que permite solicitarlas tras determinado tiempo de cumplimiento de la condena. A su entender, el espíritu de la ley se distorsiona cuando se aplican estos beneficios sin considerar el contexto de los delitos. Además, insistió en que la lucha contra los femicidios requiere políticas públicas sostenidas y educación en género desde las primeras etapas escolares. “Si queremos terminar con una cuestión cultural como el patriarcado, la única manera es educando”, señaló, al advertir que los cambios reales solo podrán verse con el paso de varias generaciones.