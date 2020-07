Gabriel Pérez, uno de los integrantes de la sociedad dueña de la Esquina Homero Manzi, habló de la situación de los comercios porteños ante la crisis que desató la pandemia.

En comunicación con este medio, el dueño del Bar Notable, Esquina Homero Manzi, señaló que es 1 momento muy angustiante, muy dramático pensando en el mañana. Es muy difícil reinventarse con una economía que, hace varios años que viene muy mal”.

Gabriel Pérez, advirtió que durante la pandemia existieron muchos aumentos, sobre todo en la mercadería que no van a poder reponer. “Esto hace que no podamos sostener la empresa”, sostuvo.

Otro de los obstáculos que enfrenta el sector son los costos elevados que generan los servicios, ya que, “las facturas son grandísimas y no se puede prescindir de la energía. El local cierra pero sigue pagando un piso muy alto de facturas”.

El dueño de Esquina Homero Manzi, afirmó que “Si no hay leyes de emergencia para los sectores que la están pasando mal, si no condonan pagos, no hay salida posible”, y agregó “es muy angustiante mirar para adelante”.

Pérez reconoció haber tenido comunicación con autoridades del Gobierno de la ciudad, aunque aclaró que “en definitiva, de esta situación vamos a tener que salir con el esfuerzo personal. Ya hace 6 meses que no tenemos respuesta del gobierno de la Ciudad”.