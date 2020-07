Maria Bielli, Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (Frente de Todos), presentó un proyecto con la coautoría del legislador Leandro Santoro, para beneficiar a comercios y al sector cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta se centra en generar financiamiento especifico para el sector comercial y cultural en el ámbito de la ciudad, que está siendo golpeado por la pandemia y no recibe aun ningún paliativo por parte del Gobierno de la Ciudad para transitar la crisis profundizada por la pandemia.

“El proyecto define ejes de financiamiento como: Subsidios para afrontar los servicios públicos mientras dure el aislamiento; la creación de una línea, que permita que, un porcentaje de los alquileres; pueda ser subsidiado por la ciudad; una línea de crédito del Banco Ciudad a tasa cero y otras medidas que apuntan a morigerar los efectos de la crisis”, afirmó Bielli

La legisladora porteña advirtió que: “Mientras que en la ciudad existen 86 bares notables más los centros culturales que hacen al acerbo cultural de la ciudad que están transitando una situación angustiante, las medidas del Gobierno de la Ciudad son insuficientes” y que “ hay 500 millones de pesos que estaban destinados para eso, aun no se han ejecutado”.

El proyecto prevé, que la ciudad se haga cargo de la parte que no cubrió las ATP lanzadas por el Gobierno Nacional. Para la legisladora, “tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado y Claramente no está en las intenciones de Larreta. El Gobierno de la Ciudad no destinó ningún dinero para ayuda económica”.