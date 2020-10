José Manuel Capelo, Titular de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (FADAPH), se refirió a la crítica situación de los hoteles alojamiento de la Ciudad.

Tras las disposiciones del Gobierno porteño en la nueva etapa de flexibilización de actividades y la reapertura de actividades económicas de muchos sectores, el sector de los hoteles alojamiento pide que se contemple su situación.

“Son 40 días desde que el Gobierno porteño decidió abrir la actividad al resto de la hotelería excepto a nosotros. Nos llama mucho la atención y ante los reclamos solo responden con evasivas “, señaló a este medio el Titular de la Federación Argentina de Alojamientos por Hora (FADAPH), José Manuel Capelo.

La disposición que garantizó la apertura de la actividad hotelera en el área de la Ciudad, establece la condición de no tener espacios comunes en sus instalaciones. En este aspecto los hoteles alojamiento están en condiciones de retomar las actividades, sin embargo, El Gobierno porteño aun no dispuso regular su funcionamiento. “Si esto no se corrige estamos frente a una clara situación de discriminación”, advirtió Capelo.

El sector atraviesa una realidad crítica “hace siete meses que no se está generando ningún tipo de ingreso y en Capital se está dando esta particularidad. Se habilitó la actividad hotelera salvo la nuestra”.