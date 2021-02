El Economista y Socio Director en M&R Asociados, Fabio Rodriguez, se refirió a la convocatoria del gobierno nacional a sindicalistas y empresarios a construir un acuerdo de salarios y precios.

Para Rodriguez, es positivo que se de este marco de negociaciones y consensos, aunque remarca que la urgencia de llevar adelante esto, contribuye a la intención del gobierno de consolidar la reactivación económica, unida a la cuestión de la vacuna en este marco pandémico. en este sentido, el economista considera que se va por buen camino.

Fabio Rodriguez

Sin embargo, en su tarea de contener la inflación para provocar la recuperación de los salarios después de tres años de caída. En este sentido, Rodriguez desaprueba el andar oficial: «Si no se logra contener la inflación, no va a lograr la recuperación de los salarios y, como consecuencia de esto, no podrá reactivar la economía».

Comportamiento de la inflación el año pasado fue «despertando de a poquito», desde un trimestre que no llegaba al 2% a una inflación del 4% aproximado para el mes de diciembre en paralelo a la apertura paulatina de la economía.

Rodriguez enfatiza que la inflación es un fenómeno pluricausal que no se va a contener solo con este acuerdo, aunque es un paso muy importante, pero advierte que transitamos un año electoral donde la política va a prevalecer sobre la economía.