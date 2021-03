En la Ciudad de Buenos Aires se registró una situación confusa en torno a la vacunación del personal de salud el último miércoles.



En los últimos días, se conoció que trabajadores de la salud no pudieron recibir el segundo componente de la vacuna en River Plate, pese a que recibieron un mail confirmando el turno y esperaron varias horas frente a la institución.



Esta mañana el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo: “Se reprogramaron muchos turnos de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm», y que miles de personas por diferentes dificultades técnicas no recibieron el aviso de la reprogramación y que, en realidad, no es un tema de fallas en la logística.



Además, Quirós aclaró: “La Argentina rediscute su estrategia de vacunación constantemente. Hay cierta consideración favorable y evidencia. Es conveniente postergar, dentro de las franjas de seguridad de cada vacuna, el segundo componente y ampliar la base de la primera dosis».



Héctor Ortiz, delegado de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Durand, contó que aún queda sin vacunarse el 40% del personal de salud y que les preocupa que no haya prioridad de inoculación para los trabajadores que están dispensados por enfermedades preexistentes, cuando tanta falta hacen en sus puestos laborales.