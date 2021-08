Andrea González Tesi creó Tu Barrio Online, un proyecto digital para ayudar a conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales.

La iniciativa nació en plena pandemia, buscando ayudar a los consumidores llegar a productos y servicios sin moverse de su casa, y asistir a quienes no tenían idea de cómo adaptarse a la era exclusivamente virtual.



Andrea, es licenciada en Publicidad y Marketing, comenzó este Tu Barrio Online en el barrio de Villa Urquiza como una manera de enfrentar la crisis provocada por la cuarentena y, en poco tiempo, llegó a reunir a más de 200 marcas y abarcar a muchos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

“Charlando con amigos comerciantes y vendedores, me comentan que tienen problemas para llegar a su clientes habituales y esto se debía a que no estaban inmersos en el mundo digital; y a su vez me pasaba que cuando buscaba en Internet o en redes sociales algunos comercios de mi barrio, en los que compraba habitualmente, no los encontraba, es allí que surge la idea de este lindo proyecto”.



Esta guía reúne a los negocios barriales con sus clientes habituales y potenciales, que facilita al usuario la búsqueda sin moverse de su casa a través de la web.