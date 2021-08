Dueños de salones y espacios de eventos protestaron frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Económico y de Producción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar que les permitan volver a la actividad.

Actualmente solo pueden funcionar los locales que además tienen la habilitación del rubro gastronómico, con un aforo del 70%.



“Dicen que se va ampliar pero aún no se amplía, no está permitido el baile, ni soplar la velita sobre la torta y la realidad es que, en principio la gente tiene miedo. Tiene ganas de celebrar, de reunirse pero tiene miedo y en segunda instancia, el problema de la economía, la falta de recursos hace que las familias no puedan destinar dinero a una celebración”, aseguró Gabriela Hadad de Salones y Multiespacios Argentinos (SyMA).

Además, Gabriela señaló: “El 75% de los espacios de fiestas quebró, cerró y no va a volver a abrir nunca más sus puertas. Los que quedan, el 25%, están esperando que en septiembre den el ok para empezar a festejar”

“Hemos perdido todo, el sector quebró. Perdimos entre 25 y 35 años de ahorro genuino. Personas que fuimos juntando dinero para poder tener un emprendimiento propio, no solo perdimos sino que ganamos deudas de impuestos, servicios y juicios laborales”.