La Legislatura porteña aprobó ayer el proyecto para implementar los juicios por jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 55 votos a favor y 5 en contra.

La nueva norma obligará a los juzgados a tener a 12 ciudadanos comunes que juzguen en los casos que tengan una pena superior a los 20 años, como los daños a la integridad sexual.

Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la legisladora del partido Izquierda Socialista Mercedes De Mendieta aseguró que el texto no cambiaba al fondo de la Justicia y no representaba a una democratización del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, De Mendieta advirtió que los jueces tenían un carácter de clase y favorecían a las grandes empresas y a los partidos políticos mayoritarios, y remarcó que los casos de corrupción no estarán en las manos de la ciudadanía.

Además, la funcionaria detalló que los magistrados eran elegidos a dedo e irrevocables, y que los tribunales garantizaban la impunidad de la política y del empresariado.