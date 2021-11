En el derrumbe del primero de abril de 2019, en el barrio San Cristóbal, cae al vacío un joven de 32 años que se preparaba para ir a jugar a la pelota.

Adrián Continiello Farelo, falleció víctima de la negligencia de la empresa constructora Lybster y de una serie de “observaciones” que nadie quiso ver. Es más, el mismo día en que la medianera de su edificio cedió, lindero a la obra irregular, el inspector, Guido Tirendi, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) verificó que faltaba la submuración y dio el ok para continuar.

A Norma Farelo le toca atravesar la situación más difícil que le puede tocar a una persona: la pérdida de un hijo. Pero ese sufrimiento se agrava tras no conseguir justicia.

Más allá de malas decisiones y la vista gorda que hicieron funcionarios públicos, ingenieros arquitectos, y una larga lista de etcéteras, hoy esa mamá se encuentra con un serco, legal y mediático, que le impide difundir lo que pasó y que el caso llegue a juicio.

«Todavía no se llama a juicio. Nosotros creemos que detrás de todo esto hay un poder político, aunque no queramos politizar la causa, ya que el fideicomiso es de Caputo S. A. y todos sabemos la relación con Macri y Larreta», explica Norma tras dos años y medio de la tragedia.



Farelo se refiere a la empresa Constructora Lybster cuyos dueños son Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, el ex ministro de Finanzas e integrante del clan que también integra el primo de ambos, Nicolás Caputo, y mejor amigo del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Los imputados son por la Constructora Lybster el ingeniero Ricardo Nicolson, los arquitectos Eduardo Agua Viva y Valeria Martini, la titular de seguridad e higiene Sabrina Lorena Blans, el arquitecto técnico Ramiro Ramos y Norma Eugenia Mendes Simoes, presidente de la empresa y quien se postuló como diputada en provincia de Bs As , en la lista de Gómez Centurión; por Demoliciones Mitre Osvaldo Becerra : arquitecto; en tanto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería responsable el inspector Guido Tirendi.

A pesar de las denuncias previas, las observaciones y los testimonios de empleados la causa está caratulada como homicidio culposo.