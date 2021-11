Vecinos de la Comuna 6 se oponen a la construcción del Parque Lineal en la avenida Honorio Pueyrredón, entre Gaona y Neuquén.

Para el proyecto, se requiere anular una mano de la arteria, que es una de las principales de la zona, derivando el tránsito a las calles Rojas e Hidalgo y a la Av. Acoyte.



La obra arrancará en enero del 2022, durará once meses y se extenderá por ocho de las 18 cuadras de Honorio Pueyrredón, entre las plazas 24 de septiembre y Giordano Bruno.



Asimismo, Dora integrante de la ONG S.O.S. Caballito, explicó que ellos pretenden denominar espacio verde a esto cuando en realidad no nos otorgan el espacio del playón ferroviario de la ex línea Sarmiento”.



En línea con lo que señala la vecina, Martín Iommi, Coordinador del Consejo Consultivo de la Comuna 6, explicó que “hay un poco de bronca porque hace años que se está proponiendo hacer un gran parque público, de veinte manzanas, con tierra absorbente, que empezaría, justamente, donde empezaría el parque de macetas de Larreta”.



Los vecinos del barrio están juntando firmas en contra del proyecto y para esta tarde plantearon una asamblea a las 19hs. en la Plaza Giordano Bruno, ubicada en Neuquén y Bacacay.