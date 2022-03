Durante el mediodía del martes la comunidad educativa de la Escuela de Comercio N°6, del barrio porteño de Lugano, cortó el tránsito en la intersección de la avenida Escalada y la autopista Dellepiane para exigir obras "urgentes" de refacción.



Según denuncian alumnos, padres, docentes y personal no docente, se cayó el techo de varias aulas, incluyendo el de la biblioteca, que acarreó perdida de libros, hay riesgo eléctrico, faltan aulas y la mitad de los baños están inhabilitados.



En dialogo con Frecuencia Zero, la profesora Mara Laporte, explicó que este es un reclamo que lleva mucho tiempo y que habiendo agotado todas las vías administrativas decidieron llevarlo a la calle.



“Los docentes nos autoconvocamos en asamblea respondiendo a lo que ya venían planteando los estudiantes, una situación que afecta a toda la comunidad del Comercial 6, el deterioro en el que cayó el colegio y en general las escuelas públicas de Ciudad y en particular las de la región quinta, es decir, de la zona sur de CABA”.



En ese sentido, Laporte, señala que ésta es una foto que se repite en muchos establecimientos educativos: “Durante la pandemia al haber estado cerrados y luego con la bimodalidad, no hubo ningún tipo de mantenimiento y los edificios se deterioraron mucho más, por lo cual al volver los conflictos estallaron por todos lados".



Ayer, mientras se manifestaban en la puerta del “América” la ministra Soledad Acuña presentaba la modificación del Estatuto Docente en la Legislatura porteña durante una reunión de Comisión de Educación, allí la diputada Alejandrina Barry le acerco el reclamo.



Por otra parte, desde el Gobierno porteño les acercaron, media hora antes del corte un acta de compromiso de obra, que fue analizada en asamblea, después de realizar la protesta "se decidió rechazar por los plazos que nos plantean, que es empezar con obras a finales de abril y de mayo, y mañana plantearemos plazos más urgentes, porque si llueve esto se inunda otra vez y se electrifican las paredes", dijo Laporte, y añadió “presentaremos una contrapropuesta y si el lunes no hay una respuesta volveremos a la movilización”.