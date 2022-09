Antes de su viaje a los Estados Unidos, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, brindó una conferencia de prensa para anunciar un dólar a $200 para el sector agroexportador.



La medida estará vigente sólo para la soja hasta el 30 de septiembre, mediante las cuentas de “dólar chacarero” que dispondrá el Banco Central de la República Argentina (BCRA).



Con este acuerdo, el Gobierno busca acelerar el ingreso de divisas. Permitiendo que las empresas liquiden USD 5.000 millones, de los cuales USD 1.000 millones entrarían en las primeras 72 horas.



"Aquellos productores argentinos que adhieran en más de un 85% de tenencia en este programa van a tener la oportunidad de seguir en los próximos meses participando en programa de beneficios", afirmó el funcionario.



Luego del anuncio, Carlos Castagnani, vicepresidente de la Confederación Rural Argentina (CRA), calificó la medida como un parche que confunde y enoja. "No es que el Gobierno lo tomó para apoyar al sector, sino por el deterioro de las arcas. No sé si tendrá resultados positivos", aseveró.



En este sentido, el referente planteó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el olvido sobre las economías regionales, pese a la situación crítica, y tampoco contempla a todas las producciones.

