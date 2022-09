Con el estreno de la nueva serie El Señor de los Anillos: los anillos del poder en Amazon Prime Video, es una buena hora de recordar otras series de fantasía épica que ya pueden ver en diversas plataformas.

Dejando de lado The Witcher y Game of Thrones, hay otras series de fantasía que recuperan el espíritu de la fantasía clásica. Netflix es uno de los más amantes del género con series como Shadow and Bone, The Shanara Chronicles, Desencanto y Merlín.

Pero también HBO Max ya tiene dos temporadas de His Dark Materials esperando una tercera y Amazon tuvo un gran éxito con The Wheel of Time.

Shadow and Bone - Netflix - (1 temporada, esperando la segunda)

En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, fuerzas peligrosas conspiran contra ella.

The Shanara Chronicles - Netflix (2 temporadas)

Todo comienza cuando Ellcrys, un místico árbol élfico enferma y su muerte está cada día más cerca. Este árbol ha sido la única pieza mágica que ha protegido siempre las Cuatro Tierras del mundo maquiavélico de los demonios.

Amberle Elessedil es la única que puede salvarlo. Para ello, tendrá que desbloquear la magia de los elfos que lleva miles de años sin utilizarse. Con la ayuda de Wil Ohmsford, viajará por cada rincón para buscar la magia perdida y curar al árbol Ellcrys.

Desencanto - Netflix (2 temporadas divididas en 4 partes, espernado la 3 temporada)

(Des)encanto es una comedia de animación para adultos que se sitúa en el reino medieval de Dreamland. En él, vive la joven princesa Bean, una chica alcohólica a la que acompañan su elfo y su demonio Luci mientras están rodeados de ogros, arpías, trolls, morsas y humanos tontos. La ficción recorrerá el sentido de la vida desde una visión de desencanto, en el que la vida, la muerte, el amor y el sexo son los protagonistas.

His dark materials - HBO (2 temporadas esperando la tercera)

Esta adaptación de la trilogía de novelas de Philip Pullman sigue la historia de Lyra Benacqua, una niña huérfana que tiene el objetivo de encontrar a un viejo amigo que fue secuestrado. A lo largo de su viaje, descubre diversos universos mágicos y criaturas fantásticas como brujas y osos polares blindados.

The Wheel of Time - Amazon (1 temporada esperando la segunda)

Serie basada en la popular serie literaria de fantasía de Robert Jordan, "La rueda del tiempo" (The Wheel of Time), con más de 90 millones de libros vendidos. Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y únicamente algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada 'Aes Sedai', cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como "el dragón renacido", que salvará o destruirá a la humanidad.