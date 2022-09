Nuevamente, Rosario amaneció cubierta de humo por las quemas de pastizales en las islas entrerrianas sobre el río Paraná. Esto aumentó las consultas médicas por afecciones respiratorias y la Seguridad Vial lanzó advertencias por la poca visibilidad en calles y autopistas.

Por su parte, el fiscal de la unidad de Delitos Complejos de Rosario, Luis Schiappa Pietra, pidió la citación de funcionarios entrerrianos para declarar por la situación en los humedales. Además, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, reclamará en el Obelisco acciones concretas del Gobierno de la Nación.

También se conoció que las Fuerzas Armadas reactivaron el despliegue en apoyo al Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires, tras el repliegue de hace unos días. La propia ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, había solicitado la vuelta del trabajo.

Para la directora ejecutiva de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Ana Di Pangracio, se trata de una triste situación sostenida desde hace años. Es que hay focos de incendios los 365 días del año, pero se acentúan en esta época por la quema para el rebrote de la pastura, la especulación inmobiliaria y el uso del suelo para avanzar en proyectos a gran escala.

En este sentido, planteó la existencia del manejo del fuego a nivel nacional y el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP). Sobre la última mención, señaló la integración de las tres provincias de la región y Nación. Sin embargo, fue desactivado por la gestión anterior y retomado en mayo de 2022.

Según Di Pangracio en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el PIECAS-DP es el espacio de diálogo, coordinación y trabajo con la comunidad para plantear que el fuego del Delta no es un elemento natural, sino comenzado por los seres humanos. Por lo tanto, criticó las peleas entre autoridades, porque no es una actitud responsable para proteger el ambiente y la salud de los ciudadanos.