La Patagonia es el western argentino

Imitando las revistas publicadas desde fines del siglo XIX hasta los años ’60, "Salvaje Sur" homenajea al género western. Desde San Martín de Los Andes, reúne a escritores de la región para narrar aventuras patagónicas de buscadores de oro, duelistas, persecuciones, mineros, tahúres, cazarrecompensas y rabdomantes.

Su cuarta y última edición, propone once relatos con adaptaciones en las salvajes costas de los canales fueguinos, pasando por el infinito campo argentino, así como en las calles del pueblo de Deadwood. De este modo, el editor de la revista, Matías Castro Sahilices, anticipó el cierre del western para meterse en el resto de los géneros pulp.

Durante su repaso sobre el inicio de "Salvaje Sur", el referente destacó el trabajo en los escritos y diseños. No obstante, planteó los problemas para llegar a toda la Argentina, pese a que ya se encuentra en el Circuito de los 7 Lagos, Jujuy, Tierra del Fuego y Buenos Aires, entre otros puntos.

"Conseguimos una red interesante de distribuidores informales. La gente que participa de la revista se puso la camiseta, la milita en todos lados. Me queda un poco grande a veces, porque me piden números y no sé cómo llegar. También hago distribución por Instagram", comentó.

De esta forma, la apuesta es a la memoria emotiva, aunque subrayó su experiencia con unos alumnos que habían quedado fascinados con los cuentos. "Hay un montón de gente ávida por consumir este material, que hace años que no aparece en la Argentina", aseveró en diálogo con FRECUENCIA ZERO.